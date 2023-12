Napoli | ferito 17enne | arrestato uno dei due aggressori

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 24 anni, napoletano, è statodagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura di, con l’accusa di essere uno dei dueresponsabili del ferimento, la scorsa notte, in via delle Repubbliche Marinare, di uncolpito, per futili motivi, con diversi fendenti in varie parti del corpo. L’aggressore è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione con gli indumenti ancora sporchi sangue: per lui l’accusa è di lesioni aggravate in concorso con un altro soggetto in corso di identificazione. Ilè ricoverato nell’ospedale del Mare, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

