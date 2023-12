Napoli | disoccupati fuori al Duomo di Napoli | C’è poco da festeggiarea | altro Natale senza lavoro

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Anche aorganizzati in piazza a, questa volta all’esterno del. “Aumenta la precarietà – il messaggio diffuso dal movimento di lotta 7 novembre – i licenziamenti, disoccupazione e ritardano ancora le risposte per il. Nel frattempo l’economia di guerra ai danni della spesa sociale. C’èda festeggiare, c’èda “trascorrere le feste”, questa giornata il segnale è chiaro:salario, nessuna pace sociale!” Ipartenopei – circa 50 persone – hanno esposto lo striscione “Nulla da festeggiare!” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alcune centinaia di disoccupati hanno percorso in corteo le strade del centro di Napoli , chiedendo “ soluzioni concrete” al tavolo che è in corso in ... (ilfattoquotidiano)

Anche a Nataleorganizzati in piazza a, questa volta all'esterno del Duomo. "Aumenta la precarietà - il messaggio diffuso dal movimento di lotta 7 novembre - i licenziamenti, disoccupazione e ...... Dipartimento di Eccellenza dell'Università diParthenope (Giovanni De Luca, Paolo Mazzocchi,... Considerando gruppi omogenei di Neet, anche in relazione al loro status dio inattivi, ...Accanto al movimento dei disoccupati c'erano anche alcuni attivisti pro Palestina oggi all'esterno del Duomo di Napoli per ricordare "che in Palestina, e particolarmente a Gaza, la strage continua!".Anche a Natale disoccupati organizzati in piazza a Napoli, questa volta all'esterno del Duomo. «Aumenta la precarietà - il messaggio diffuso dal movimento di lotta 7 novembre - ...