Napoli | 25 milioni per un nuovo difensore | è Pavlovic! De Laurentiis lo strappa alla Juventus

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ilnon sta vivendo un momento facile in questo avvio di stagione. La squadra allenata da Walter Mazzarri è stata contestata nelle ultime uscite per un gioco che è troppo lento e poco pericoloso. Ma ciò che sta facendo preoccupare un pò tutti è la fase difensiva. Con l’addio di Kim, ilha perso L'articolo

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

Calcio mercato Napoli , previsti investimenti per 65 milioni a gennaio per rinforzare la rosa. De Laurentiis commissaria l’area sportiva. Napoli – ... (napolipiu)

...una clausola rescissoria da 40di euro, valida per tutti i club, che il Bayern potrebbe pagare in forma ridotta per via di quella percentuale mantenuta. Un messaggio chiaro anche a, ...... come dimostrato anche nelle scorse settimane, quando ilha cambiato tecnico e avrebbe fatto ... mettendo sul tavolo una cifra vicina ai 10di euro. Anche la Juventus avrebbe posato il ...Il Napoli manderà a giocare Alessandro Zanoli, con il Genoa che spinge da giorni, come già anticipato, e che ha ottenuto il gradimento del diretto ...Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, arrivato pochi giorni fa, ha fatto sì che il nigeriano diventasse il calciatore più pagato nel campionato ...