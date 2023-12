Mohamed Salah “condivide il dolore” delle famiglie in lutto durante la guerra tra Israele e Hamas

L'attaccante del Liverpoolparla su X della guerra in Medio Oriente: ' Il Natale è un momento in cui le famiglie si riuniscono e festeggiano. Con la brutale guerra in corso in Medio Oriente, in particolare la ...Commenta per primo Il Liverpool ha messo nel mirino Johan Bakayoko : lo assicura il Mirror , spiegando che l'esterno offensivo del PSV è considerato il profilo ideale per sostituirementre l'egiziano sarà impegnato in Coppa d'Africa."Il Natale è un momento in cui le famiglie si riuniscono e festeggiano. Con la brutale guerra in corso in Medio Oriente, in particolare ...La Premier League arriva al giro di boa, con il girone d'andata che sta per concludersi. La 19° giornata del campionato inglese metterà contrapposte anche ...