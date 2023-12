Mirko Brunetti | nuova incursione in Casa | ci resterà?

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezione GF 2023, Anticipazioni 30 dicembre:tornerà in. Stavolta il noto imprenditoreal GF per qualche giorno in più? SPOILER GF 30 DICEMBRE 2023:RIENTRA IN- Manca sempre meno allapuntata del Grande Fratello, reality show presentato da Alfonso Signorini che vi aspetta sabato 30 dicembre 2023 a partire dalle ore 21.30 in prima sera su Canale 5, in cui non mancheranno le sorprese. Non è prevista alcuna eliminazione, ...