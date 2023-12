Milano | non risponde al telefono al figlio che chiama i soccorsi | trovato morto in casa

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tragedia nella Vigilia di Natale. Un uomo è statoinsua. A lanciare l’allarme è stato ilche non riusciva a mettersi in contatto con il padre: l’uomo infatti nonva più al. Così ilha allertato i: l’anziano è statonel suo appartamento di via Mazzini a Bollate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco: quando sono entrati inhannol’uomo. Nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Dai primi accertamenti è emerso che il decesso è avvenuto per cause naturali. Verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso.

Prima di sedersi a tavola per il suo pranzo, il sindaco di Milano Beppe Sala ha servito quello di decine di persone che oggi non avrebbero avuto un posto dove mangiare e spesso nemmeno una famiglia con cui festeggiare. Alla mensa dell'Opera San Francesco - ...Così ho iniziato molto presto a cimentarmi ai fornelli " racconta " Cucinare ha sempre avuto un effetto calmante su di me, è una sorta di valvola di sfogo e questo non è cambiato , nonostante il ...Gossip TV C'è maretta a casa Ferragni e Fedez. Lui non sapeva niente dei soldi incassati dalla moglie per l'affare Balocco e ora sembra proprio intenzionato a prendere decisioni molto forti…