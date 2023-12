Milan | Stefano Pioli disperato | ecco chi potrebbe far giocare in difesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tra poco si torna in campo, ilè in crisi nera e, il mister nel mirino e sui cui aleggiano voci di esonero, sta già pianificando la sua mossa successiva mentre sulla scacchiera rimangono pochi pezzi, con molti giocatori fuori gioco a causa degli infortuni. Laè totalmente da reinventare per l'ultima partita dell'anno contro il Sassuolo. L'ultimo a finire ko è Tomori, uscito a causa di un problema al flessore contro la Salernitana. Per affrontare la situazione,dovrà fare appello ai pochi difensori rimasti: Calabria, Kjaer, Simic, Theo, Florenzi, Pellegrino e Bartesaghi, con l'aggiunta di Nsiala e Jimenez, giovani della Primavera desiderosi di guadagnare minuti in prima squadra. L'ipotesi più probabile vede Calabria, Kjaer, Simic e Theo in. ...