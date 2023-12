Milan | Scotti | a piccoli passi verso il mondo dei grandi

Gerry Scotti , noto conduttore televisivo e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua fede per il Milan (pianetamilan)

... - 4 dall'Inter capolista e agli ottavi di Youth League ; ha messo in vetrina Camarda e Zeroli,e Traoré. Senza considerare Bartesaghi ormai già fisso in prima squadra. Ilha un futuro ...Moglie e figli Edoardo: Gerry nonno bis di Virginia e Pietro Edoardoè venuto alla ... Ha intrapreso il suo percorso formativo presso la prestigiosa American School of, dove ha ...Scotti e Traoré. Senza considerare Bartesaghi ormai già fisso in prima squadra. Il Milan ha un futuro da protagonista con tanti talenti da valorizzare, prima va sciolto il nodo allenatore: la prossima ...Ieri il Milan Primavera di Mister Abate ha chiuso il suo 2023 con la sconfitta interna contro il Verona, arrivata nel finale dopo la rimonta ...