Milan | l’ultima missione di Zlatan Ibrahimovic | perché è la più difficile della carriera

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Lada calciatore diè stata favorita dal talento enorme, adesso quella da dirigente si preannuncia ricca di insidie. Dopo il ritiro dal calcio giocato, lo svedese è stato richiamato dalin un ruolo completamente inedito: svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club rossonero, in più potrebbe avere anche un ruolo decisionale in determinate situazioni tecniche. Ilsta attraversando uno dei periodi più delicati dal punto di vista sportivo: è fuori dalla Champions League, in campionato sembra già fuori dalla lotta scudetto e anche il quarto posto è a serio rischio. LadiLadi risollevare il club da questasituazione è stata ...

Il Milan deve tornare alla vittoria in trasferta in Serie A. Una squadra con ambizioni scudetto e di qualificazione alla prossima Champions League ... (dailymilan)

Non solo Inter in questo periodo natalizio, ma anche qualche sbirciatina nelle case degli avversari. Proprio il Milan infatti sta sondando il nuovo ... (inter-news)

Contro il Sassuolo sarà l’ultima spiaggia per Stefano Pioli . Cresce il partito in casa rossonera di chi vorrebbe un cambio della... (calciomercato)

... è statagoccia : Echeverri è un giocatore da non farsi ...'idea sarebbe quella di acquistare Echeverri a gennaio, ... perché Echeverri è stato accostato in tempi diversi anche a, Inter ...Commenta per primo Contro il Sassuolo saràspiaggia per Stefano Pioli. Cresce il partito in casa rossonera di chi vorrebbe un cambio della conduzione tecnica che dovrebbe materializzarsi in caso di sconfitta contro i neroverdi.