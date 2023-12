Milan | incubo infortuni! Ecco la lista degli stop a centrocampo

L' Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in ... (liberoquotidiano)

No, il Milan sembra proprio non vedere la luce in fondo al tunnel. contro la Salernitana all'Arechi soltanto un pareggio, un 2-2 strappato ... (liberoquotidiano)

Uno dei temi più importanti in casa Milan , oltre a Stefano Pioli, è quello che riguarda gli infortuni. La lista dei ko in difesa (pianetamilan)

Partita storicamente difficile, l'ultima volta da, il 2 - 5 di San Siro del gennaio scorso , ... E se Sassuolo controrievoca a quasi 10 anni di distanza i quattro gol di Berardi e l'...... bensì come l'inizio dell'. Ilinizia a perdere pezzi, sembra la solita sequela di infortuni che da 4 anni in Autunno colpisce la squadra e nel frattempo perdiamo oltre ai pezzi anche i ...Il Milan tornerà ad allenarsi nel pomeriggio del 26 dicembre. Dopo il pareggio di Salerno e l'infortunio numero 30 della stagione (Tomori), la squadra di Pioli sfiderà il Sassuolo sabato 30 dicembre.Blog Calciomercato.com: Non c'è più nulla da salvare, la stagione del Milan sta andando in malora in un modo allucinante e questo mi manda ai matti ...