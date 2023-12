Milan | il punto sul mercato | la letterina dei desideri rossonera

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Gennaio è ormai a un passo e ilavrà molto a cui pensare: è tempo di fare unsulrossonero. Il Diavolo potrebbe quasi scrivere una vera e propriaa Babbo Natale: i regali di cui la squadra avrebbe bisogno sono diversi e in ogni zona del campo. Il primo regalo sarebbe un attaccante centrale. La dirigenza delda ormai diverse settimane è alla ricerca di un giocatore che possa rinforzare il reparto offensivo rossonero. Giroud è infatti sempre decisivo per la squadra di Pioli ma l’età avanza e manca un’alternativa di livello per il futuro. Il prescelto potrebbe essere Guirassy, bomber dello Stoccarda che in Bundesliga sta segnando gol a raffica. Rinforzi in arrivo anche in difesa, dove ilè in grave difficoltà. Thiaw e Kalulu sono infatti ...