Milan e Pioli | la crepa c' è | sul caso indaga anche Ibrahimovic

(Di lunedì 25 dicembre 2023)O - È sicuramente il momento più difficile dell'avventura di Stefanosulla panchina del. Mai come questa volta c'è molta insoddisfazione nel club per come la squadra si sta ...

MILANO - È sicuramente il momento più difficile dell'avventura di Stefanosulla panchina del. Mai come questa volta c'è molta insoddisfazione nel club per come la squadra si sta esprimendo in campo e per gli infortuni. Sono infatti i due capi d'accusa più ...Commenta per primo Contro la Salernitana, Stefanoha collezionato la sua 211presenza sulla panchina del: l'attuale tecnico rossonero, nella speciale classifica degli allenatori con più partite alla guida del Diavolo, è al quarto posto ...Il tecnico traballa ma non rischia ancora l’esonero, anche perché il club non trova alternative di livello. E intanto Zlatan analizza la situazione infortuni ...Il Milan potrebbe aggiungere un tassello importante in difesa ... Dall’Inghilterra infatti sta infatti rimbalzando un nome che potrebbe fare al caso del tecnico Pioli. Il tecnico vuole colmare le ...