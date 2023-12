Milan | cosa c’è sotto l’albero | Gabbia di ritorno | altri 3 acquisti per risolvere l’emergenza

L'imprevisto, poi il dolore. Piccolo infortunio per Caterina Caselli . La cantante, infatti, mentre passeggiava in Galleria a Milano , è inciampata ... (liberoquotidiano)

Il Calciomercato del Milan potrebbe cambiare: Pobega è stato operato e starà fermo almeno per 4 mesi. Ecco le possibile strategie in mediana (pianetamilan)

Natale amaro in casa Milan . La partita contro la Salernitana, ultima in classifica, in piena crisi e con 3 sconfitte nelle ultime 3 gare, sembrava ... (calcioweb.eu)

L'infortunio di Pobega ha aperto un altro tema di riflessione: il, considerando che per almeno 4 mesi non potrà fare affidamento sul canterano , sta valutando di prendere un nuovo ......e Inter, le tre grandi del calcio italiano. Il libro s'intitola 'Napoli nel cuor3' (Graus ... 'Vincere a Napoli è unaunica. E se vivi al Nord e tifi Napoli, 'giochi' sempre in trasferta' , ...La retrocessione dalla Champions League all'Europa League, una corsa per il titolo ormai compromessa e la necessità di fare i conti con l'emergenza infortuni: tutti aspetti che rendono piuttosto ...La Lazio, attraverso i propri canali social, ha augurato a tutti i tifosi biancocelesti gli auguri di un sereno Natale Attraverso i propri canali social, la Lazio ha augurato a tutti i tifosi biancoce ...