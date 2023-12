Meteo Roma del 25-12-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all’insegna del stabile sulle regioni ma con molte nuvole anche basse compatte su coste pianure maggiori aperture sui rilievi locali pioviggini possibili sulla Liguria nessuna variazione in serata e nottata con un reddito medio-basso su tutti i settori al centro molte direttamente al mattino sulle regioni del versante tirrenico anche batti e compatti ma senza fenomeni di rilievo associati maggiori fatti di terreno lungo l’Adriatico tra pomeriggio e sera ti rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare al sud nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio su Gran parte delle regioni addensamenti più compatti sui settori tirrenici ma senza fenomeni a nessuna variazione in serata e nottata con tempo stabile ovunque temperature minime massime stazionarie o in lieve ...