Meteo | Mario Giuliacci | il Ciclone di fine anno | previsioni stravolte in peggio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le ultime proiezionirologiche suggeriscono una variazione nei piani, poiché ildipotrebbe colpire prima delleiniziali. Nonostante non raggiunga immediatamente il suo picco, sembra destinato a provocare un notevole deterioramento delle condizionirologiche già nel corso del 30 dicembre, estendendosi poi con maltempo diffuso anche tra il 31 dicembre e il 1 gennaio: questo è quanto anticipa il colonnellosul suo sito personale. L'arrivo di temperature più rigide potrebbe richiedere qualche giorno aggiuntivo. Quindi, mentre le modalità cambiano leggermente, la rivincita parziale dell'inverno per gli ultimi giorni dell'rimane confermata. Clicca qui per accedere al sito del ...

Social. Mario Giuliacci e le previsioni meteo del giorno di Natale . Scopriamo insieme cosa ci aspetta per quest’anno per questo giorno di festa. ... (tvzap)

Social. Meteo , le previsioni di Mario Giuliacci per il Natale : cosa accadrà . Fra una settimana inizieranno ufficialmente le Feste di Natale . In ... (tvzap)

Il maltempo potrebbe arrivare prima di quanto preventivato. Il colonnelloGiuliacci domenica 24 dicembre presenta le ultime previsionie le tendenze aggiornate per i prossimi giorni e settimane e non mancano le novità. Insomma, avremo un ' Ciclone di Fine Anno ',...Come scriveGiuliacci su meteogiuliacci.it , non è atteso un 'periodo particolarmente rigido',...di Capodanno Ma in cosa consisterà questo ciclone Porterà un deciso peggioramento dele ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Il ristoratore è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un malore fulminante, che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava a Torino. Inutili tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita ...