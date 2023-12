Meteo | dopo il caldo dell' Anticiclone arriva l' aria fredda A Capodanno pioggia e neve

(Di lunedì 25 dicembre 2023)le temperature sopra la media registrate a Natale e nei giorni subito prima, è in arrivo un cambiamento piuttosto netto: nei giorni che chiudono il 2023 sono attese precipitazioni e nevicate

Menù ricco di maltempo oggi, ma per poche ore. Nei prossimi giorni il tempo migliorerà quasi ovunque e torneranno anche temperature più miti Il ... (sbircialanotizia)

... Tendenza a schiarite nel corso della giornata con nuove formazioni nebbioseil tramonto. Temperature minime comprese tra 3 e 5 gradi sulle aree urbane e leggermente inferiori in aperta campagna;...C'è ancora tempo perché ildi Capodanno cambi, ma intanto le previsioni segnano pioggia e neve.le festività natalizie dominate da condizioni stabili, con un clima fuori stagione e insolitamente caldo per il periodo, ...Fenerbahce-Galatasaray, il battibecco social tra gli ex Inter Icardi e Dzeko dopo il derby turco del 24 dicembre 2023 ...Una perturbazione artica tra il 30 dicembre e il 2 gennaio metterà la parola fine all'attuale fase anticiclonica ...