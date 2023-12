Meteo di Natale | possibili piogge sparse sull’Italia

(Di lunedì 25 dicembre 2023) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, tempo stabile, ma con addensamenti su Liguria, regioni tirreniche peninsulari e Umbria età di alcune pioviggini su Levante Ligure, alta Toscana e alta Campania, più probabili dal pomeriggio-sera. Qualche nube innocua anche su Friuli VG e foschie diffuse e nebbie sulla Val Padana, specie centro-orientale, che manterranno i cieli spesso grigi anche di giorno per il loro sollevamento. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in lieve diminuzione al Centro-Nord ma su valori sempre superiori alle medie del periodo, in particolare in montagna, con massime localmente superiori a 10°C a 1500m sui versanti alpini esposti al sole, leggermente inferiori sull’Appennino. Venti deboli o moderati da ovest-nordovest.25 dicembre. ...

La spesa cresce e i ristoranti sono più cari: sarà un Natale ' salato ' per gli italiani. Intanto in montagna c'è grande preoccupazione non solo Segui ... (affaritaliani)

Le previsioni del Meteo per il periodo delle festività di Natale 2023 nei territori di Roma e di tutto il Lazio . Le previsioni Meteo a Roma per il ... (ilcorrieredellacitta)

Gli ultimi giorni del calendario potrebbero regalare finalmente un cambio di scenario. Dopo un periodo particolarmente mite e ampiamente stabile che caratterizzerà i giorni di, le previsioni indicano un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche per San ...... dalle quali la sera della vigilia dinascerà il "Gesù dei pescatori e della gente di mare". ... l'appuntamento con la suggestiva natività è a partire dalle 16, condizionipermettendo. Al ...Il regalo di Natale più bello, automobilisticamente parlando ... Tutto molto bello, peccato che allo stesso tempo in quel fazzoletto di terra le fiamme gialle abbiano intensificato i controlli su ...Non si fa tempo a capire cosa va e cosa non va ... In fondo il negozio di giocattoli rimane un luogo intramontabile: la magia del Natale e la gioia dei bambini continuano a brillare, di generazione in ...