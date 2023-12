Messa Natale | Papa | “Cuore a Betlemme | dove il Principe della pace è rifiutato da logica guerra”

"Fratelli e sorelle, sta notte possiamo chiederci: noi in che Dio crediamo? Nel Dio dell'incarnazione o in quello della prestazione? Sì, perché c'è ... (liberoquotidiano)

Tradizionale appuntamento in tv per le messe del giorno di Natale . Alle ore 10:55 di lunedì 25 dicembre verrà tras Messa la Messa in diretta su Rai ... (sportface)

Il primo pensiero di Papa Francesco , nell'omelia delladella notte dipresieduta nella basilica di San Pietro, è per la tragica attualità. Citando il censimento ai tempi di Gesù, ......32 Idf: attacchi su larga scala contro Hezbollah in Liba 11:05 Israele, continuano le operazioni militari a Gaza 10:26a Betlemme: staseradi mezzanotte ma senza pellegrini 03:53 Due ...Alla grande festa del Natale, non solo scrittori e poeti hanno dedicato le loro ... La canzone fu eseguita per la prima volta il 24 dicembre 1818 durante la Messa di mezzanotte nella chiesa di San ...Nessuno dei potenti si accorge di Lui, solo alcuni pastori, relegati ai margini della vita sociale”. “C’è il rischio di vivere il Natale avendo in testa un’idea pagana di Dio, come se fosse un padrone ...