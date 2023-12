Mazzarri come un attore del cinepanettone | doveva rassicurare Ma nel calcio non funziona così Guardian

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ilsi occupa del Napoli. Lo fa con Nicky Bandini che segue da anni ilitaliano. La giornalista scrive che nonostante il rinnovo di Osimhen, il film di Natale di Napoli non fa ridere. Ricorda che venerdì è ricorso il 40esimo anniversario del primo: “Vacanze di Natale”. Cita l’intervista di De Laurentiis al Corriere dello Sport, soffermandosi sul passaggio relativo a Garcia: “Avrei dovuto esonerarlo il giorno stesso della presentazione”. Dopo il licenziamento del francese, è arrivatodescrittodal quotidiano: Il suo sostituto, Walter, aveva già guidato il Napoli, portandolo al terzo posto nel 2011 e al secondo nel 2012. Propriogli attori di quei cinepanettoni, il suo ruolo non era quello di emozionare il ...

Mazzarri non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto o sperato. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Se poi le parole sono ... (ilnapolista)

Ma il film di Natale del Napoli non fa ridere Mg Bergamo 25/11/2023 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Walterun ...Roma e Milan, seppur con i loro problemi, sono davanti, ma anche squadre outsidersFiorentina e Bologna sembrano stare meglio.deve badare al sodo e mettere fine alla serie di sconfitte:...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, che ha analizzato la vittoria della Roma ai danni del Napoli. Di ...