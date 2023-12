Matteo Berrettini | l' anno zero | la scelta che può decidere la sua carriera

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L'che verrà, per dirla alla Lucio Dalla, sarà esiziale per. Sarà una spartiacque, un fondamentale sliding door nelle curve della vita di questo campione di tennis, fermo ai box da tempo, da troppo tempo. Vittima di infortuni che ne hfiaccato il fisico e, soprattutto, il morale, proprio nei mesi in cui Jannik Sinner completava una maturazione tennistica che lo ha issato al numero 4 del ranking mondiale, il ragazzone romano chiede risposte convincenti al 2024 dopo l'ultima stagione che lo hdepresso non poco.è passato da essere il tennista più amato d'Italia, vincitore di 12 tornei Atp, due Queens e finalista di Wimbledon 2021, al ruolo di eterno e malinconico infortunato. Il sorpasso ai suoi danni effettuato da Jannik, ora numero 4 del mondo, ha ...