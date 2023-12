Marimekko e Uniqlo insieme per una nuova collab in limited edition

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 dicembre 2023), la casa di design finlandese, comincerà presto unaorazione con, il rivenditore giapponese di abbigliamento globale. Sarà una collezione in edizione limitata ed uscirà all’inizio del 2024. La collezione combina l’arte della stampa dicon il LifeWear di, un abbigliamento quotidiano semplice e di alta qualità. Sarà proposta nei negozie su.com in tutti i mercati a partire dal 1° gennaio. I prodotti sono stati progettati presso la sede internazionale dinel distretto Ariake di Tokyo. Le nuove combinazioni di colori per le stampesono create presso la sede centrale di Helsinki. Gli articoli della collezione sono prodotti in Vietnam, ...