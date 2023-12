Manchester United | Gary Neville | “Un 2023 vergognoso fino alla fine I miei migliori auguri a Jim Ratcliffe”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 dicembre 2023) “Ildelè stato una vergogna. Il momento di quest’operazione è davvero terribile e nessuna società funzionante ci penserebbe nemmeno. In ogni caso, ia Jime spero che possa in qualche modo trovare un modo per riportare il club a posto e tornare ad essere qualcosa di rispettabile dentro e fuori dal campo”., icona dei Red Devils, ora commentatore televisivo, sui social commenta l’annuncio di ieri riguardante la proprietà della squadra di, con sir Jimche ha acquisito il 25% delle quote. SportFace.