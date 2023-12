‘Mamma | ho preso l’aereo sbagliato’ | Natale da film per bambino di 6 anni

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Casper deve raggiungere la nonna ma la compagnia aerea se lo perde... Mamma, hol'aereo sbagliato. Undi 6, in viaggio come minore non accompagnato negli Stati Uniti, è stato 'spedito' a Orlando e non a Fort Myers, dove lo attendeva la nonna per. La Cnn racconta la disavventura del piccolo

(Adnkronos) – Mamma, ho preso l'aereo sbagliato. Un bambino di 6 anni , in viaggio come minore non accompagnato negli Stati Uniti, è stato 'spedito' a ... (periodicodaily)

Casper deve raggiungere la nonna ma la compagnia aerea se lo perde..., hol'aereo sbagliato. Un bambino di 6 anni, in viaggio come minore non accompagnato negli Stati Uniti, è stato 'spedito' a Orlando e non a Fort Myers, dove lo attendeva la nonna per ...Abbiamoun impegno e abbiamo detto sì. Pietro ci ha fatto riscoprire dei valori, ci ha tenuto ... O c'era anche lui o non si faceva" racconta ladi una compagna di classe) che attorno a lui ...