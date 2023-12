Mamma | ho perso l’aereo | John Candy fu pagato pochissimo per il suo cameo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’improvvisa apparizione diin, hoè uno dei momenti migliori nel celebre film interpretato da Macaulay Culkin. Vestito con un grosso bomber giallo, è difficile non notare l’attore mentre entra lentamente nell’inquadratura in cui Catherine O’Hara, che interpreta la madre di Kevin, sta facendo a pezzi un bigliettaio all’aeroporto di Scranton mentre cerca disperatamente di tornare da suo figlio a Chicago. La verità , però, è chefu, poco più di 400 dollari, nonostante il suo apporto sia fondamentale. L’interprete, infatti, interpreta la star della polka Gus Polinski e offre a Kate la possibilità di aiutarla a raggiungere Chicago se non le dispiace viaggiare in un camion ...

Come in “Mamma ho riperso l’aereo” , il sequel del film che lanciò Macaulay Culkin. Stavolta però il bambino , Casper, 6 anni, non è finito a New ... (open.online)

e chi guarda realizza che evidentemente l'ossessione per i due ladri imbranati neihol'aereo arrivava da lontano... Meno successo ebbe nel 2000 il sequel La carica dei 102 - Un nuovo ...Ricordate 'hol'aereo', la pellicola campione d'incassi interpretato da Macaulay Culkin nel 1991 Un bambino di 6 anni, in viaggio come minore non accompagnato negli Stati Uniti, è stato '...Dopo pranzo di Natale, tombola e giochi da tavolo, è consuetudine mettersi sul divano insieme alla famiglia a guardare un bel film di Natale. E per tanti la scelta ricade su ...Quanto erano ricchi i McAllister di Mamma, ho perso l’aereo Si sa, in vista del Natale, anche nella redazione del New York Times si girano i… Leggi ...