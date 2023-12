Malagrotta | spento il maxi incendio Riflettori sulle cause del rogo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) È stato domato l'scoppiato nella discarica digrazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che è andato avanti per tutta la notte di. Natale. Sul posto sono state inviate autobotti anche dai comandi di Latina, Rieti e Viterbo per garantire supporto idrico alle lance delle squadre. Inviate anche squadre dalle regioni confinanti. I Vigili del Fuoco adesso stanno raffreddando tutte le aree coinvolte dalper evitare che possa ripartire. E ora è sotto controllo la situazione nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'ex mega discarica di, a Roma, dove per tutta la notte di Natale i Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai dell'divampato nel pomeriggio della vigilia. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Ancora da chiarire le ...

