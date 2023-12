MAGNETI MARELLI | VENTI OPERAI PRECARI MANDATI A CASA IN ANTICIPO

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L'Aquila - Il periodo natalizio si rivela amaro perlavoratoridella, costretti a congedarsi nove giorni prima della scadenza del loro contratto a tempo determinato, fissato per il 31 dicembre. L'azienda, specializzata nella produzione di componenti per veicoli, aveva richiamato i lavoratori all'inizio di settembre per gestire una considerevole commessa legata alla produzione del furgone Ducato. Nel settembre scorso,aveva ottenuto da Stellantis l'incarico di contribuire alla realizzazione di 1.180 furgoni al giorno, un'importante mole di lavoro che aveva portato alla revoca degli ammortizzatori sociali e alla riattivazione della produzione a Sulmona. Tuttavia, la commessa, inizialmente prevista fino al 31 dicembre, è giunta a termine in ...