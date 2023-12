MAECI | domande per posto di vicedirettore Scuola Europea Bruxelles entro il 27 dicembre

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Fino al 27è possibile presentare domanda per partecipare alla procedura selettiva per titoli e colloquio aperta dale finalizzata alla selezione del direttore aggiunto () del ciclo secondario della. L'articolo .

Sul sito del MAECI è stato pubblicato l'avviso di Selezione per 3 docenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in ... (orizzontescuola)

La candidatura, corredata dal curriculum vitae, dalla lettera motivazionale, dalle rispettive traduzioni e dal documento di massimo 4 cartelle, deve essere inviata al, DGDP, Ufficio V, ......del 30 novembre 2023 concernente la Selezione di personale scolastico per servizio al. La ... Scadenza Ledovranno essere trasmesse via mail all'indirizzo dgdp.05 [email protected] entro le ...-docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo e di secondo grado attualmente distaccati nel ciclo secondario del sistema delle Scuole Europee che hanno completato il terzo anno di ...quali materie possono partecipare e come funzionano le domande online. Non manca poi la data ultima per l’invio delle candidature sempre attraverso il portale del MAECI. Tutte le informazioni utili ...