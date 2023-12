“Lux in Ecclesiis” | la notte bianca delle chiese pronta ad illuminare Gaeta

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 dicembre 2023), 25 dicembre 2023 – Dopo il grande successo dello “Sbaracco dell’Immacolata”, evento tenutosi nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre, il Consorzio MAM Memorie, Arte, Mare dipresenta un evento culturale di spessore destinato a valorizzare ancor di più il territorio in vistafestività natalizie e a diversificare la già ricca offerta di kermesse a tema. La città si illuminerà grazie alla ‘Lux in’, la. Un’opportunità unica per conoscere il patrimonio ecclesiasticono grazie ad una serie di visite guidate ai beni di culto del centro storico Sant’Erasmo. L’appuntamento con l’arte, la bellezza, la spiritualità è fissato per venerdì 5 gennaio a partire dalle ore 20.30. Una ...