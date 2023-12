Lui sarebbe stato in imbarazzo A Gassmann basta un ricordo per smontare Chiara Ferragni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il caso del pandoro difa ancora discutere. Tra gli ultimi a lanciare unafrecciata all'influencer è Alessandro. L'attore, nel giorno di Natale, tuona su X: "La beneficenza non andrebbe dita né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa". E ancora: "Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente, e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in. La classe non si insegna né si compra". Intanto non si placa la polemica. E se dellanessuno ha più sue notizie, lo stesso ...