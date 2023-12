Lotta salvezza e fine girone d’andata | chi ha il calendario più difficile?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’analisi deldelle squadre di Serie A invischiate nellaper mantenere la categoria. Tutti i dettagli L’Inter dovrebbe essere campione d’inverno, le basta una vittoria negli ultimi 2 incontri. Ma in basso chi sta peggio tra le 6 squadre coinvolte per lo sprint delin Serie A? SASSUOLO punti 16: brutto. Milan fuori, Fiorentina in casa. E poca abitudine a frequentare queste zone pericolose.VERONA punti 14: scontro diretto con la Salernitana, poi a San Siro con l’Inter. Fondamentale vincere il primo.UDINESE punti 14: Bologna e Lazio, entrambi in Friuli. Importante almeno muovere la classifica.CAGLIARI punti 13: Empoli in Sardegna e viaggio a Lecce. L’occasione per non essere più terzultimi c’è.EMPOLI punti 12: Cagliari fuori, Milan in casa. Guai a uscirne ...