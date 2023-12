Look brillanti per Natale 2023 | le star con un debole per gli abiti gioiello

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’ispirazione per le vacanze arriva anche dal red carpet: lehanno sceltonel corso del, perfetto must have diperscintillanti.per? La proposta arriva dalle celebrità, che hanno arricchito molti red carpet con, un trend già testato negli anni precedenti ma che, nel corso del, ha saputo trovare la sua dimensione, in passerella ma soprattutto sul red carpet. Da Sydney Sweeney che l’ha riproposto più volte e anche in varie tonalità a Kim Kardashian, che ha fatto deluna vera prerogativa, ilscintillante delle feste fa ...

Il pizzo trasparente con riflessicrea unfemminile e chic che si presta perfettamente alle celebrazioni di Capodanno. 4.rock con dettagli metallici: Se siete pronte a sfoggiare ...Ad esempio con la collana choker in oro giallo ebianchi ( Guess Jewellery ), che fa la rima baciata con il morsetto glitter sui sandali neri altissimi ( Gucci ). Il perno delperò è ...Vuoi un look che colpisca per la Cena di Natale Bene siamo qui pronti ad aiutarti con qualche proposta utile che ti aiuti a brillare in questa santa notte. Che sia una cena in famiglia (magari ...super lucidi e brillanti. L’obiettivo è un look “girly” e delicato, che valorizzi la luce naturale e renda il viso delicato con occhi, labbra e guance in evidenza. Il primo segreto è quindi una ...