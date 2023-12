Lo iodio come carburante spaziale per satelliti sostenibili

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Un'innovazione rivoluzionaria nel campo della propulsione satellitare è in corso grazie al progetto di ricerca europeo Boost, coordinato dall'Università di Bologna nell'ambito di Horizon Europe. L'obiettivo principale del progetto è consolidare la tecnologia dellopropellente chiave per i piccoli(SmallSats), introducendo soluzioni avanzate per rendere più sostenibile l'accesso allo spazio."Boost non è solo un progetto sulla propulsione, ma un'iniziativa che cambierà il modo in cui concepiamo e utilizziamo la tecnologia dei propulsori", afferma il professor Fabrizio Ponti, coordinatore del progetto e docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna. "Siamo entusiasti di guidare questo percorso e di collaborare con partner di prim'ordine per raggiungere ...

Lo iodio come carburante per satelliti spaziali. Tecnologia ricaricabile a cartucce, una nuova propulsione che allunga la vita dei satelliti e riduce i rifiuti spaziali ...Il progetto di ricerca Boost, coordinato dall'Università di Bologna, permetterebbe il riutilizzo di satelliti che altrimenti sarebbero destinati a diventare spazzatura spaziale ...