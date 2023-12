Lo chef Bruno Barbieri mette il burro negli spaghetti con le vongole | scoppia la polemica social

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ci sono ricette che sembrano intoccabili. Come glialle. Così fa discutere la scelta del notodi inserire un ingrediente poco tradizionale, il. “Lo so che alcuni puristi…ma a me non me ne frega niente”,le mani avanti il giudice di Master. Eppure l’uso di quella noce diha fatto storcere il naso a molti. “Bisogna proprio montarlo, perché quando inizia a raffreddarsi un po’ fa quella bella crema”, assicura loa proposito del. Una rivisitazione di un piatto tipico natalizio, soprattutto per la Vigilia, che ha scatenato il dibattito sui. “Hai rovinato un piatto stupendo”, “Ma perché il?”. ...

Barbieri e la ricetta per gli spaghetti alle vongole: spunta il burro e i follower si accendono. Lo, in questo periodo in onda con MasterChef su Sky, dal proprio profilo Instagram e dal ...Anche a Natale non si perde occasione per fare polemica. Nel mirino è finitoBarbieri , lostellato che è appena tornato su Sky con la nuova edizione di Masterchef , lo show culinario che lo vede nelle vesti di giudice alle prese con gli aspiranti. Il motivo ...Ci sono ricette che sembrano intoccabili. Come gli spaghetti alle vongole. Così fa discutere la scelta del noto chef Bruno Barbieri di inserire un ingrediente poco tradizionale, il burro. “Lo so che a ...Lo chef Barbieri ha deciso di condividere un video sui social mostrando la ricetta di uno dei piatti della tradizione culinaria italiana ed è subito polemica ...