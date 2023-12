Liverpool | Salah nella storia | è tra i migliori marcatori della Premier

"Sarà difficile portare Mohamed Salah in Saudi Pro League a gennaio", parola di Michael Emenalo. Il Director of Football del... (calciomercato)

Non ci sono vincitori né vinti ad Anfield, dove nel match valido per la 18^ giornata di Premier League 2023 / 2024 Liverpool e Arsenal non si fanno ... (sportface)

Commenta per primo Ilha messo nel mirino Johan Bakayoko : lo assicura il Mirror , spiegando che l'esterno offensivo del PSV è considerato il profilo ideale per sostituire Mohamedmentre l'egiziano sarà ......concluso sul punteggio di 1 - 1 il big match della 18ª giornata di Premier League tra il...tempo con l'acuto di Gabriel per poi subire il gol del pareggio dell' ex Roma e Fiorentinaal ...Premier League, dove vedere Burnley-Liverpool Martedì 26 dicembre, ore 18:30. Diretta TV, streaming e probabili formazioni.Il Liverpool pareggia nel segno di Mohamed Salah, che scrive la storia: l'egiziano è tra i migliori marcatori della Premier League ...