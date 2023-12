Liverpool | Klopp sul calendario | “Due ore di allenamento in dieci giorni | se non si cambia non ce la faremo”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il tecnico delJurgencritica duramente ilsempre più fitto di impegni: “Abbiamo avuto poco più di due ore di veronell’arco di. Dobbiamo fare deimenti, altrimenti non ce la“. I Reds, impegnati in campionato, Europa League e Coppa di Lega, concluderanno il mese di dicembre con otto partite, a cui va aggiunta la gara del primo gennaio. Anche il capitano Virgil van Dijk ha affermato che il“richiede molto impegno, sia mentale sia fisico“. SportFace.

"Poco più di due ore di vero allenamento nell'arco di dieci giorni", tra una partita e l'altra. E' quanto ha lamentato di aver potuto svolgere Jurgen con il suo prima del match di sabato scorso con l'Arsenal, in un calendario sempre più fitto e che il tecnico tedesco non smette di contestare. "Dobbiamo fare dei cambiamenti, altrimenti non ce la faremo".