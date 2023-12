L’Italia degli affitti impossibili | +39% in otto anni | con punte del 70% a Milano e Bologna Così il “ceto medio” non può più permettersi la città

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le bollette nelle buche delle lettere, quei prezzi dei prodotti negli scaffali dei supermercati sempre più alti e poi i costi della benzina e gli aumentiabbonamenti del trasporto pubblico: il caro vita colpisce indiscriminatamente gli italiani. Tante famiglie non riescono più a risparmiare, anzi sempre più persone ricorrono a quel gruzzolo accumulato nel corsoper affrontare le spese quotidiane. Tagliare il superfluo spesso non basta. Gli stipendi italiani non crescono, sono tra i più bassi d’Europa e anche quelli che stanno diminuendo di più a causa dell’inflazione. Chi la casa l’ha acquistata si ritrova ad affrontare il problema dell’aumento dei tassi di interesse dei mutui. Chi invece non ha una casa di proprietà – e al mutuo non può accedere – deve fare i conti con i prezzi...