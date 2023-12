L’Inter passa Natale da capolista e attende i regali per il 2024

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023)con il 2-0 al Lecce ha confermato i quattro punti di vantaggio sulla Juventus, mantenendo così un buon distacco per le feste in classifica. E può già proiettarsi al. VANTAGGIO CONFERMATO – Non era semplicere uncosì tranquillo, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia col Bologna appena cinque giorni fa. Invecel’ha reso tale, superando per 2-0 il Lecce con una vittoria che cancella qualsiasi scoria negativa. E che, soprattutto, conferma il +4 in classifica sulla Juventus seconda. Un distacco che fa sì che – a prescindere dai risultati nella giornata che concluderà il 2023 – la squadra di Simone Inzaghi saràanche nel giorno di Capodanno. Non siamo ancora a metà stagione, è vero, ma aver reagito bene a entrambe le sconfitte stagionali (l’altra ...