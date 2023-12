Lindstrom Natale in famiglia con il maglione del Napoli I messaggi dei tifosi

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Jesperha festeggiato ilinindossando, ilnatalizio ufficiale delper sentirsi sempre parte integrante della squadra. Jesperha trascorso la Vigilia diin, come testimoniato da uno scatto su Instagram. Ciò che salta subito all’occhio è che il danese e alcuni parenti indossano ilnatalizio ufficiale del. Un modo per il giocatore di sentirsi sempre più parte integrante della squadra, portando i colori azzurri anche lontano dai campi. Finoraha trovato poco spazio ma le aspettative su di lui restano alte. Tantissimi ideipartenopei per augurargli buone feste e ...

... verimm 'e nun ce ntusseca', e invece ce lo hanno intossicato. A Roma brutta sconfitta . Il ...particolare fatta al risparmio per la decisiva sostituzione di Kim (investendo di più su...Napoli . Provare a regalare unpiù sereno ai tifosi del Napoli, e dimostrare che in Coppa Italia contro il Frosinone è stato ... Si è fermato di nuovo, assente con Olivera, Elmas e ...Sono ben 14 i calciatori che si sono fatti mali in occasione della 17esima giornata del campionato di Serie A. Tra questi anche due giocatori del Napoli.Partire col peso di un titolo da difendere, un titolo senz'altro storico data l'attesa e le modalità in cui si è concretizzato, rende complesso già a priori pensare di ripetersi, di ricreare una vera ...