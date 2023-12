Liberare gli ostaggi | l' appello del Papa per il Medioriente

(Di lunedì 25 dicembre 2023) "Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pressanteper la liberazione di quanti sono ancora tenuti ino. Supplico che cessino le operazioni militari, con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti, e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo all'arrivo degli aiuti. Non si continui ad alimentare violenza e odio, ma si avvii a soluzione la questione palestinese, attraverso un dialogo sincero e perseverante tra le Parti, sostenuto da una forte volontà politica e dall'appoggio della comunità internazionale". Lo ha dettoFrancesco nel suo messaggio natalizio, pronunciato prima della benedizione "Urbi et Orbi" dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano, che poi ha esortato: "Preghiamo per la pace in Palestina ...

... il nostro impegno per fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per arrivare a un cessate il fuoco immediato, per fermare il massacro di civili,ostaggi e poter finalmente costruire ...... durante le quali Hamas avrebbe dovuto40 detenuti israeliani, donne e bambini (sotto i 18 ...il 7 ottobre' e il ritiro israeliano dalle città della Striscia di Gaza e la possibilità per...Santo Stefano sugli sci per gli azzurri della discesa, che domattina scenderanno in pista a Bormio per la prima prova della libera in programma giovedì prossimo. Il gruppo capeggiato da Dominik Paris ...Un elicottero, un ultraleggero a due posti, per trasportare nel più veloce tempo possibile nelle strutture idonee animali di affezione feriti, ammalati in gravi difficoltà.Sarà, a quanto risulta, il p ...