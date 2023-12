L’ho tradito Ma non riesco a perdonarmi

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 dicembre 2023) D. è l’amore della mia vita. Io e lui stiamo insieme da 4 anni e non c’è stato un solo momento in cui lui non sia stato gentile o premuroso con me. È stato sempre presente e non mi ha mai fatto mancare niente. Insieme siamo sempre stati benissimo. E lui è semplicemente perfetto. Eppuree posso dirti con certezza che non è vero che chi tradisce non ama. Perché io lo amo tantissimo, e darei qualsiasi cosa pur di tornare indietro e non fargli del male. È stato un errore, grande e immenso, che ho fatto con troppa leggerezza. Dopo aver ceduto alle lusinghe di un collega di lavoro, col quale flirtavo innocentemente da mesi, alla cena aziendale siamo finiti insieme. Mi sono pentita immediatamente, ma ormai il danno era fatto. Alla fineconfessato a D. e anche se gli ho spezzato il cuore lui mi ha perdonata. Ci è voluto tempo ...