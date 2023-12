Lewandowski via dal Barcellona? Clamorosa rivelazione | ecco chi lo vuole

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Robertlascerà ila fine stagione? Lasul polacco:chi lo cerca Come riferito da Sport, ilpotrebbe dover salutare Roberta fine stagione. Il club non sarebbe contento del rendimento offerto dal giocatore polacco e starebbe pensando così di separarsene. Per il futuro circolano voci su un trasferimento in Arabia Saudita, lì dove l’ex Bayern ha ancora molto appeal.

