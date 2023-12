Le turbolenze europee di Ita Airways

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le «nozze» della compagnia nata da Alitalia con Lufthansa ritardano. Bruxelles frena, ma vari problemi ipotecano periodi preziosi per il traffico aereo. Prima hanno chiesto informazioni su slot, rotte ed eventuali sovrapposizioni, quindi si sono spinti a porre domande sui menu che venivano serviti a bordo e adesso interrogheranno le maggiori agenzie di viaggio e i principali fruitori dei servizi per avere un parere sull’operazione. Per carità, alcune di queste «domande» rientrano nella prassi, ma il dossier che l’ormai famosa Dg Comp europea (la direzione generale per la Concorrenza della Commissione Ue) ha aperto per dare il via libera all’operazione Ita-Lufthansa è diventato a tutti gli effetti una telenovela. Un tormentone che, nonostante i recenti passi in avanti, rischia seriamente di insabbiare il decollo di una compagnia nata a fine 2021 come una start up e che come ogni ...