Le renne riescono a dormire anche mentre ruminano

... hanno trovato spesso gli ungulati uniti in branco e anche dentro i roveti, dovea ... In Finlandia levengono protette sempre cacciando i lupi. Nessuno vuole annientarli, perché anche ...... sostiene che "le cose più vere del mondo sono proprio quelle che né i bimbi né i grandia ...i giornali quando Posten decide di trasformarlo ora in un Trump in analisi che mangiaper ...Questo consente ai ricercatori di credere che ruminare per le renne sia come un po' dormire, e che ruminare riduca il bisogno di dormire, precisa la ricercatrice. Ruminare, un’azione doppia La ...AGI - È di un morto e di una donna ferita il bilancio della sparatoria avvenuta nel pomeriggio in un centro commerciale a Ocala, a nord di Orlando, in Florida.