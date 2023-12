Le politiche del governo per la casa? Un foglio bianco E nel 2024 sarà peggio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Un consuntivo sulleabitative del, nel 2023, potrebbe essere semplice, basterebbe lasciare ilin, ma le conseguenze dell’indifferenza delriguardano centinaia di migliaia di famiglie e milioni di persone e un consuntivo anche se negativo va fatto, soprattutto scritto. L’anno 2023 si era aperto con la decisione delMeloni, nella sua prima legge di bilancio, di procedere all’azzeramento dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole, contributi affitto che hanno come mission quella di sostenere quelle famiglie che, senza un sostegno, possono finire nel baratro dello sfratto. L’area delle famiglie in affitto, ma in povertà relativa. Negli anni precedenti i contributi affitto erano erogati a circa 350/400.000 famiglie, e pur arrivando ...

