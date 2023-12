Le pillole di Polly | recensione di “Mattino e sera” di Jon Fosse

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Johannes è appena venuto al mondo e suo padre Olai, dopo aver vissuto con trepidazione le lunghe ore in cui sua moglie stava partorendo, è finalmente felice. Adesso, il neopapà guarda con orgoglio quel neonato grinzoso mentre la levatrice lo mette tra le braccia di sua madre. Quell’immagine, la più bella a cui potesse assistere, gli fa ringraziare il cielo, perché da molti anni lui e sua moglie volevano un secondo figlio che sembrava non volesse arrivare. Ma quel bambino tanto desiderato adesso c’è e un giorno, magari, sarà un pescatore sull’isola di Holmen, che un po’ di tempo prima Olai aveva acquistato a prezzo stracciato perché la sua famiglia potesse trascorrervi un’esistenza serena. Poi, tutto a un tratto Johannes è un vecchio pescatore che ha vissuto un’esistenza appagante, ma che è rimasto solo. Il suo migliore amico, Peter, non c’è più, e lui ripensa con nostalgia ai tempi in ...