Le bombe di Israele sul Libano contro obiettivi di Hezbollah

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’esercito di Tel Aviv ha bombardato postazioni dinel sud del. Lo riferisce Al Jazeera. In particolare sono stati colpitinel villaggio di Aita al-Shaab. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha fatto appello a “fermare il massacro a Gaza” in un messaggio a Papa Francesco in occasione del Natale. “A causa della mancanza di una azione decisa da parte delle organizzazioni internazionali, abbiamo assistito alla morte di oltre 17mila persone. Spero che ci sarà presto un’iniziativa internazionale per fermare l’uccisione di civili innocenti a Gaza”, ha scritto il presidente iraniano nel messaggio al Pontefice.