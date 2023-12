Latina | danza di cento droni luminosi per il giorno di Santo Stefano

(Di lunedì 25 dicembre 2023), 25 dicembre 2023 – L’iniziativa “Drone Light Show”, inserita in esclusiva nel calendario delle festività natalizie organizzate dal Comune di, sarà condotta il 26 dicembre prossimo da Drone Show Italy, una nuova realtà con base a, all’interno dello stadio Francioni in due fasce orarie, la prima con inizio alle 18.30 e la seconda con inizio alle 21. Le magie di luce saranno visibili da piazzale Prampolini, dalle strade lungo il perimetro del campo sportivo, opportunamente regolamentate da apposita ordinanza di viabilità, e dalle altre zone limitrofe. Lo spettacolo, dai temi natalizi, avrà una durata di dodici minuti. Una flotta didisegneranno suggestive immagini in movimento nel cielo. Ogni drone è infatti dotato di una sorgente luminosa led ...

