L’anno zero di Papa Francesco

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In un Natale insanguinato, davanti alla strage degli innocenti e ai "piccoli Gesù di oggi", l’interrogativo di fondo: se ad essere irreversibile sia il cambiamento da lui avviato, foriero di una rinascita più o meno a breve, oppure l’ineluttabile declino di una istituzione che scivola, perde terreno, sotto i colpi di un trapasso epocale ostile, in attesa di secoli migliori

"L'aumento di capitale darà la forza per affrontare il prossimo triennio con forti ambizioni in campo e fuori". La Juve venduta a un fondo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La Juve venduta a un fondo straniero? No, parola di John Elkann . "Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo abbiamo ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – La Juve venduta a un fondo straniero? No, parola di John Elkann . "Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo abbiamo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Juve venduta a un fondo straniero? No, parola di John Elkann . “Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo ... ()

Tre episodi in tre giorni regalano l’immagine di una Catania tornata indietro nel tempo: il presidente della Confindustria cittadina che si dimette ... (ilfattoquotidiano)

...tagli per redditi entro il limite di 23.345,79 euro 25% per ...di riduzione è irragionevole nella parte in cui consente'...superiori al reddito aggiuntivo goduto dal beneficiario nell'di ...... con quasi la metà degli italiani (44%) che quest'per Natale ... Un esempio è'esperienza della spesa sospesa di Campagna Amica ... vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri, ...