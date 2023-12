LaMin | la sartoria sociale che dà un futuro ai migranti tra Messina e Roma | le loro storie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Mentre il made in Italy rischia l’estinzione per una preoccupante carenza di manodopera tessile, sulle coste italiane approdano migliaia diche, oltre alla speranza di unmigliore, portano con sé abilitàli. “Soprattutto nei Paesi africani, il sarto è un mestiere diffuso. Per questo abbiamo pensato di accogliere e potenziare le competenze di uomini e donne che, quotidianamente, arrivano fin qui su un barcone”, spiega Valentina Guerrera, esperta di comunicazione e innovazione, che ha ideato il progettoinsieme a Manuela Bucciarelli, professionista nell’ambito della cooperazione internazionale. LavoroIntegrazione è l’acronimo racchiuso nella denominazione della, che prende ispirazione anche ...