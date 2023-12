L’allarme dell’intelligence Usa | «La Cina ha iniziato a usare l’AI per decifrare tutti i dati che ci ha rubato»

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Laha talmente tantitrafugati da compagnie e istituzioni statunitensi che senza intelligenza artificiale è praticamente impossibile sfruttarli. Ma ora che AI e machine learning – il processo con il quale i computer una volta impostati imparano autonomamente – sono sufficiente avanzati, Pechino potrebbe iniziare ale informazioni in proprio possesso per individuare persone chiave da spiare e intercettare. È questa in sintesi l’accusastatunitense al gigante asiatico, illustrata in un lungo articolo pubblicato oggi sul Wall Street Journal. Secondo indagini dell’FBI, denunce presentate da cittadini e aziende, ricerche sulla cybersicurezza ed esperti del settore una mole di informazioni tanto vasta non può essere utilizzata senza che al suo interno vengano definiti degli schemi, dei ...